Jandarma sergisinde "Aşıl" ve "Payda" ilgi odağı oldu

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen sergide, narkotik köpek "Aşıl" ve bomba arama köpeği "Payda" ilgi odağı oldu.

Malatya Park AVM'de düzenlenen sergi ve bilgilendirici stantların açılışına, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Abdulkadir Baharçiçek, şehit ve gazi dernekleri yöneticileri, Jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Teşkilatının faaliyetlerini anlatan fotoğraflar, Jandarma'nın 183. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda ödül kazanan resim ve fotoğraflar, Jandarma ekiplerinin kullanmış olduğu araç, gereç ve donanımlar, kurulan stantlarda sergilendi. Jandarma asayiş ve özel harekat ekiplerinin teçhizatları ile narkotik köpek "aşıl" ve bomba arama köpeği "payda" ilgi odağı oldu.

Vali Hulusi Şahin ve beraberindekiler, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş, Trafik, Kadın ve Çocuk, Narkotik, Kaçakçılık, Bomba Arama ve İmha, Olay Yeri stantlarını gezerek ilgili personelden bilgiler aldılar. - MALATYA