Jandarma Teşkilatı 186 yaşında

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü sebebiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve beraberindeki jandarma personeli, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, il genelinde jandarma tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin Vali Özkan'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vahdettin Özkan, jandarma teşkilatının her anını fedakarlıkla yerine getirdiği bu kutsal görevin önemine vurgu yaparak, "Sadece bir günü değil, her saati, her saniyesi çok kutsal ve zorlu bir görevi ifa ediyorsunuz. Bu görevi büyük bir başarıyla yerine getiriyor, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için aralıksız çalışıyorsunuz. Jandarma personelimize teşekkür ediyor, memleketimizin birliği ve bütünlüğü için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.

Vali Özkan, jandarma teşkilatının Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa'da da asayiş hizmetlerini nitelikli şekilde yürüttüğünü belirtti. Kolluk faaliyetlerinde hedef belirlemenin ve bu hedeflere ulaşmada gerekli insan kaynağı ile teknik imkanların teşkilat bünyesinde bulunmasının önemine dikkat çekti.

Bilgi teknolojilerinin güvenlik hizmetlerinde etkin kullanımının büyük önem taşıdığını belirten Vali Özkan, "Dünyada rekabet gücümüzü belirleyen en önemli alanlardan biri teknoloji. Devletimiz, kolluk birimlerimizin elindeki teknik imkanları her geçen gün geliştiriyor. Bu birikim ve teknolojiyi doğru kullandığımızda hem önleyici tedbirlerde hem de adli süreçlerde çok daha etkili sonuçlar alıyoruz. Jandarma teşkilatımız vatandaşa güven, suçlulara korku salmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Özkan, tüm jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi. - MANİSA