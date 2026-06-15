Jandarma Teşkilatı\'nın 187. Yıl Dönümü Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kapsamlı törenle kutlandı. Etkinliklerin odak noktası eğitimli köpeklerin nefes kesen gösterileri, özellikle de asayiş köpeği "Gaddar"ın üstün performansı oldu.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin yıldızı "Gaddar" oldu

Jandarma Köpek Unsuru Komutanlığı bünyesinde görev yapan köpeklerin yeteneklerini sergilediği alanda en büyük ilgiyi asayiş köpeği "Gaddar" gördü. Eğitmeninin komutlarına harfiyen uyan ve yüksek çevikliğiyle göz dolduran Gaddar, kaçmaya çalışan sanal bir suçluyu etkisiz hale getirme ve rehine kurtarma simülasyonlarında gösterdiği olağanüstü kararlılıkla adının hakkını vererek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Camdan içerisine atladığı araçtaki şüpheliyi etkisiz hale getiren Gaddar, senaryo gereği arabadan indirdiği şüpheliyi ekipler teslim alana kadar kaçmasına izin vermedi. Gösterinin diğer kahramanları olan iz takip köpeği ve bomba arama köpeği de yetenekleriyle göz doldurdu. İz takip köpeği "Dans", senaryo gereği kaçıp saklanan bir şüphelinin yerini saniyeler içinde keskin koku alma yeteneğiyle tespit etti. Bomba arama köpeği "Arma" ise alandaki araçlar ve bavullar arasına gizlenen patlayıcı maddeyi nokta atışıyla bularak güvenlik operasyonlarındaki kritik rolünü kanıtladı.

Zorlu engelleri aşma ve yüksek atlama parkurlarında eğitmenleriyle muazzam bir uyum ve disiplin sergileyen köpekler, gösteri sonunda jandarma personeliyle birlikte Türk bayrağı önünde selam durdu. Zonguldaklılar kahraman jandarmaları ve köpekleri ayakta alkışladı.

"Güven ve sevgi bağını perçinlemekte kararlıyız"

Kıdemli Albay Cücen törende yaptığı konuşmada teşkilatın 187. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilinciyle hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak ve perçinlemenin azim ve kararlılığındayız."

Programa Vali Osman Hacıbektaşoğlu, il protokolü üyeleri, jandarma, emniyet ve gümrük muhafaza birimlerinin temsilcileri, askeri personel ile vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK