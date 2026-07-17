Jandarma Uzman Çavuş İçin Lokma Dağıtımı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında eşi ve kızı ile birlikte hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hasan Samur için mesai arkadaşları tarafından lokma dağıtıldı.

Afyonkarahisar Merkez Karakolu'nda görev yapan jandarma personeli, Sinanpaşa ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Samur ve ailesini unutmadı. Silah arkadaşları tarafından Merkez Ördek Camii'nde düzenlenen mevlit sonrası çıkışta vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cami avlusunda kurulan stantta dağıtılan lokmalardan alan vatandaşlar, genç yaşta hayata veda eden uzman çavuş, eşi ve minik bebekleri için dualar etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde, sürücü Uzman Çavuş Hasan Samur (27) ile eşi Zehra Samur (26) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebekleri de, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. - AFYONKARAHİSAR