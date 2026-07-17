Jandarma Uzman Çavuş İçin Lokma Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Uzman Çavuş İçin Lokma Dağıtımı

Jandarma Uzman Çavuş İçin Lokma Dağıtımı
17.07.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Samur için lokma dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında eşi ve kızı ile birlikte hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hasan Samur için mesai arkadaşları tarafından lokma dağıtıldı.

Afyonkarahisar Merkez Karakolu'nda görev yapan jandarma personeli, Sinanpaşa ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Samur ve ailesini unutmadı. Silah arkadaşları tarafından Merkez Ördek Camii'nde düzenlenen mevlit sonrası çıkışta vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cami avlusunda kurulan stantta dağıtılan lokmalardan alan vatandaşlar, genç yaşta hayata veda eden uzman çavuş, eşi ve minik bebekleri için dualar etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde, sürücü Uzman Çavuş Hasan Samur (27) ile eşi Zehra Samur (26) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebekleri de, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Trafik, Afyon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma Uzman Çavuş İçin Lokma Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:26:55. #7.12#
SON DAKİKA: Jandarma Uzman Çavuş İçin Lokma Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.