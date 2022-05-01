Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

01.05.2022 21:34
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

Son dakika habere göre Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim Bayram öncesi kazaları önlemek için vatandaşları tek tek uyarıyorlar Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri doronla tespit ediyor.

Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

Bayram öncesi kazaları önlemek için vatandaşları tek tek uyarıyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri doronla tespit ediyor. Denetimler çerçevesinde ekipler vatandaşları kurallara karşı bilgilendiriyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Kurban Bayramı öncesi, il genelinde "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla, denetimlerini arttırdı. Denetimlerde ekipler kazaların önlenmesi amacıyla sürücüleri kemer takmaları konusunda uyararak bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit ediliyor

Ekipler tarafından sürdürülen denetimler çerçevesinde sürücüler dronla denetleniyor. Trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüler havadan tespit ediliyor. Kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, trafiği tehlikeye atacak şekilde şerit değiştiren ve hız kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

YORUMLAR
500
Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi Sultanbeyli'de bayram öncesi dronlu trafik denetimi Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim - Son Dakika


Son Dakika
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
21:18 Bayramlaşmak için geldiği evde dehşeti yaşattı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, oğlunu yaraladı
21:15 ABD'li UFO uzmanından martılar hakkında şaşkınlık yaratan sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus
20:59 Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi
20:55 4 kişilik 'dev' yürüyüş! Her 1 Mayıs'ı ellerine orak, çekiç ve kazma alarak kutluyorlar
20:40 İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
20:35 Maçta ilk gol geldi! Yıldız golcüden usta işi bitiricilik
20:34 Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! Muhalefet partilerinin ilk önceliği "seçilebilirlik" ilkesi
20:04 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Uruguay'daki 'bozkurt' işareti olayının detaylarını anlattı
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 21:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement