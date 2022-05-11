Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim

11.05.2022 11:35
Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy muhtarları, küçükbaş, büyükbaş hayvan üreticileri, çoban ve köy sakinlerine yönelik mala zarar verme suçunun önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy muhtarları, küçükbaş, büyükbaş hayvan üreticileri, çoban ve köy sakinlerine yönelik mala zarar verme suçunun önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Şuhut Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından eğitim çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İlçe jandarma komutanlığımız ilçemize bağlı köylerimizde "Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti" çerçevesinde mala zarar verme suçunun önlenmesi amacıyla köy muhtarları ile birlikte köyde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahipleri, çobanlar ve diğer vatandaşlarımızla toplantı gerçekleştirilerek gerekli bilgilendirme faaliyetinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim
Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim

YORUMLAR
500
Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı Şüpheli araçta 495 adet sikke ele geçirildi Şüpheli araçta 495 adet sikke ele geçirildi

Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Sadece Şile'de yetişiyor! Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 110 bin TL
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:41:28. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement