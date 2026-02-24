Jandarmadan nefes kesen hareketler

Trabzon'un kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Merasim Bölük Komutanlığı tarafından düzenlenen gösteri adeta nefes kesti.

Etkinlik dolayısıyla Kahramanmaraş caddesinde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti.

Mehteran ekibinin sergilediği kahramanlık türkülerinin ardından Trabzon Komando Taburu bir gösteri sundu. Mehmetçiğin tüfekli gösterisi adeta nefes keserken, alanı dolduran vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, güzel bir gösteri olduğunu belirterek "Trabzon'umuzun kurtuluşunun 108. yılı vesilesiyle, İl Jandarma Komutanlığımız ve Valiliğimizin daveti üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran ve Gösteri Bölüğü faaliyet icra etti. Gerçekten güzel bir gösteri oldu. İzleyenlerin memnun kaldığını düşünüyorum. Jandarma Genel Komutanlığımıza, İl Jandarma Komutanlığımıza ve destek olan belediye başkanlıklarımıza; Ortahisar ve Büyükşehir belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. 24 Şubat etkinlikleri her yıl törenlerle kutlanıyor ve tüm kurumlarımızla birlikte daha güzel bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Günün anlam ve önemini daha iyi idrak etmeye gayret ediyoruz" dedi. - TRABZON