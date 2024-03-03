Jandarmadan traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi - Son Dakika
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Yerel

Jandarmadan traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nurdağı ilçesinde 42 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi verdi. Eğitimde, traktörlerde kullanılacak aydınlatmaların önemi ve genel trafik güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca, traktör sürücülerine 50 adet reflektör dağıtıldı ve reflektif yelek kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

03.03.2024 21:52  Güncelleme: 21:55
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Jandarmadan traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi

GAZİANTEP - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, Güvenli Tarım kapsamında, Nurdağı ilçesinde 42 traktör sürücüsüne "Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği" hakkında eğitim semineri düzenlenerek traktör sürücülerine 50 adet reflektör dağıtımı yapıldı. Dağıtılan reflektif yelek kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarmadan traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi - Son Dakika

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