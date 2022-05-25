Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı

25.05.2022 18:04
Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı

Kayseri'de bir üniversitede düzenlenen bahar şenlikleri programında, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpekler katılımcılardan beğeni topladı.

Kayseri'de bir üniversitede düzenlenen bahar şenlikleri programında, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpekler katılımcılardan beğeni topladı.

Yapılan şenlikte İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpek unsurları tarafından, köpek gösterileri icra edilerek, köpekler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Faaliyette uyuşturucu madde arama köpeği Nakavt ve tütün tespit köpeği Yolcu tarafından uyuşturucu ve tütün ürünleri arama gösterisi yapıldı.

Ayrıca arama kurtarma köpeği Girgin'in itaat eğitimi konulu gösterisi katılımcıların büyük beğenisini kazandı. - KAYSERİ

Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı
Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Köpek, İcra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı - Son Dakika


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