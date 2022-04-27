Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada - Son Dakika
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Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada

27.04.2022 20:34

Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kameradaAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da hırsızlık olayına gerçekleştiren şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan başarılı operasyon anbean kameralara yansıdı.

Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da hırsızlık olayına gerçekleştiren şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan başarılı operasyon anbean kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerinin baskın yapılan adreslere girmesi ve aranan şahısları gözaltına almaları görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çay ve Sultandağı ilçelerinde E.Y. liderliğinde E.Ü., D.Y., M.A.S., A.R.K., E.G. ve E.A. isimli şahısların örgüt kurmak sureti ile ev, iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptıklarını belirleyen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan jandarma ekipleri Sultandağı, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında aranan 7 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 adet elektrikli motosiklet, 4 adet televizyon, 1 su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 adet 6,35 mm. tabanca mermisi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., D.Y., M.A.S. ve A.R.K., isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyon anı ise kameralara yansıdı. Dron destekli yapılan operasyonda jandarma ekiplerinin büyük bir titizlikle çalışma yapmaları dikkatlerden kaçmadı.

Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada
Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada

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Karahisar, Jandarma, Çay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada - Son Dakika


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