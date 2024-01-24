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Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok araç, şehirler arası yollarda mahsur kalırken, iç hat uçuşları ve tren seferleri iptal edildi.

Japonya\'da Şiddetli Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
24.01.2024 - 13:28,  Güncelleme: 13:45
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Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok araç, şehirler arası yollarda mahsur kalırken, iç hat uçuşları ve tren seferleri iptal edildi.

Japonya'nın farklı kesimlerinde dün gece itibarıyla etki gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Osaka ve Nagoya eyaletlerini birbirine bağlayan Meishin Otoyolu'nda onlarca araç mahsur kalırken, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Shiga, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde de karayolu ulaşımının şiddetli kar yağışından etkilendiği belirtilirken, Niigata eyaletindeki Kan-Etsu Otoyolu'nda ise bir kamyonun otobüs ile çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddetli kar yağışı havayolu ve demiryolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Hokkaido eyaletindeki Wakkanai Havaalanı ile Toyama eyaletindeki Toyama Havaalanı arasında yapılması planlanan en az 13 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Demiryolu işletmecisi JR çok sayıda sınırlı ekspres tren seferinin iptal edildiğini açıklarken, bazı hızlı tren seferlerin ise sayısının azaltıldığı ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Yarına kadar etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının yarın da geniş kesimlerde kar yağışına neden olacağı uyarısında bulundu. Ani kar yağışlarının Fukui ve Shiga eyaletlerinde büyük çaplı trafik sıkışıklıklarına neden olabileceği belirtilirken, Perşembe sabahına kadarki 24 saatlik süre zarfında kar kalınlığının Niigata eyaletinde 90 santimetreye, Kinki bölgesinde 80 santimetreye Hokuriku, Tohoku, Tokai ve Chugoku bölgelerinde 70 santimetreye ulaşabileceği kaydedildi. - TOKYO

Kaynak: İHA
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