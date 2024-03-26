Japonya'da UNESCO Dünya Mirası Tapınağı Açıklarında Feribot Karaya Oturdu - Son Dakika
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Japonya'da UNESCO Dünya Mirası Tapınağı Açıklarında Feribot Karaya Oturdu

Japonya\'da UNESCO Dünya Mirası Tapınağı Açıklarında Feribot Karaya Oturdu

Japonya'nın Hiroşima eyaletinde bulunan Itsukuşima tapınağının açıklarında seyreden bir feribot, karaya oturdu. Feribotta yolcu olmaması ve mürettebatın yaralanmaması sevindirici bir durumken, kaza sonrasında petrol veya kirli su sızıntısı yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer, gelgitlerin kazaya neden olabileceğini düşünerek detaylı bir soruşturma başlattı.

26.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Japonya'da bir feribot UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Itsukuşima tapınağı açıklarında karaya oturdu.

Japonya'nın Hiroşima eyaletinde UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Itsukuşima tapınağının bulunduğu Miyajima sahili açıklarında seyreden bir feribot, yerel saatle 13.00 sıralarında karaya oturdu. Olay sırasında feribotta yolcu bulunmadığı öğrenilirken, 4 mürettebattan kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ayrıca, kaza sonrasında herhangi bir petrol ya da kirli su sızıntısı yaşanmadığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan yetkililer, kazanın bölgede sık meydana gelen gelgitler nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya'da UNESCO Dünya Mirası Tapınağı Açıklarında Feribot Karaya Oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da UNESCO Dünya Mirası Tapınağı Açıklarında Feribot Karaya Oturdu - Son Dakika
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