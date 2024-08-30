Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu: 6 ölü, 110 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu: 6 ölü, 110 yaralı

Japonya'yı etkisi altına alan Shanshan Tayfunu sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Ayrıca 110 kişi de yaralandı. Sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle birçok bölgede maddi hasar meydana geldi. Shanshan Tayfunu'nun etkisi azalsa da, hafta sonu boyunca şiddetli yağış riski devam ediyor.

30.08.2024 15:38
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Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 110'a yükseldi.

Japonya'da 3 gündür şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu kademeli olarak etkisini kaybederken, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Tokushima ve Fukuoka eyaletlerinde yaşayan 2 kişinin fırtına ve sel nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi. Miyazaki, Kagoshima, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Fukuoka ve Saga eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde 110 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kyushu adasındaki birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bugün de yaklaşık 131 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Tokyo ve çevresinde sel baskınları yaşandı

Dün gece itibariyle Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde de şiddetli yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu, birçok bölgede maddi hasara yol açtı. Cadde, alt geçit ve otoparklar sele teslim olurken, araç, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Tren seferlerinde de iptal ve gecikmeler yaşandı.

Risk devam ediyor

Bugün öğlen saatleri itibarıyla kademeli olarak etkisini yitiren Shanshan Tayfunu'nun tropikal fırtınaya dönüştüğünü duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), buna rağmen ülkenin geniş kesimlerinde hafta sonu boyunca şiddetli yağış riskinin devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinler sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu: 6 ölü, 110 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu: 6 ölü, 110 yaralı - Son Dakika
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