Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu: 6 ölü, 110 yaralı

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Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 110'a yükseldi.

Japonya'da 3 gündür şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu kademeli olarak etkisini kaybederken, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Tokushima ve Fukuoka eyaletlerinde yaşayan 2 kişinin fırtına ve sel nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi. Miyazaki, Kagoshima, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Fukuoka ve Saga eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde 110 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kyushu adasındaki birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bugün de yaklaşık 131 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Tokyo ve çevresinde sel baskınları yaşandı

Dün gece itibariyle Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde de şiddetli yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu, birçok bölgede maddi hasara yol açtı. Cadde, alt geçit ve otoparklar sele teslim olurken, araç, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Tren seferlerinde de iptal ve gecikmeler yaşandı.

Risk devam ediyor

Bugün öğlen saatleri itibarıyla kademeli olarak etkisini yitiren Shanshan Tayfunu'nun tropikal fırtınaya dönüştüğünü duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), buna rağmen ülkenin geniş kesimlerinde hafta sonu boyunca şiddetli yağış riskinin devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinler sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - TOKYO