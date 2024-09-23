Jeotermal Isı Pompası ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika
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Jeotermal Isı Pompası ile Enerji Tasarrufu

Jeotermal Isı Pompası ile Enerji Tasarrufu

Ali Kındap, jeotermal ısı pompalarının enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlikteki rolünü vurguladı.

23.09.2024 09:28
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Türkiye'de, tüketilen enerjinin önemli bir kısmı binalarda kullanılıyor. Son beş yılda tüm dünyada kullanım hızı giderek artan jeotermal ısı pompaları ile tüketilen enerjinin büyük bir kısmını jeotermal kaynaklardan sağlamak mümkün. Ciddi bir enerji tasarrufu sağlayan jeotermal kaynaklı ısı pompaları toprağın doğal ısısından yararlanarak hem ısıtma hem de soğutma için kullanılabiliyor.

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, yeryüzünün birkaç metre derinliğinde bile toprak sıcaklığının sürekli olarak 10 derecenin üzerinde olduğunu ve mevsimsel değişikliklerden etkilenmediğine dikkat çekerek, Türkiye'de özellikle doğalgaz altyapısının olmadığı yerlerde inşa edilen konutlarda ısı pompası kullanımının teşvik edilmesinin ileriki dönemlerde ise doğalgaz kullanımının jeotermal kaynaklı ısı pompaları ile ikame edilmesi gerektiğini belirtti.

Konut ısıtma amacıyla kullanılacak jeotermal kaynaklı ısı pompalarının uygun projelerle hayata geçirilebileceğine dikkat çeken Kındap, Türkiye'nin 2053 yılı için belirlediği "Net Sıfır" hedefine ulaşmasında bu uygulamanın önemli bir rol üstlenebileceği görüşünü dile getirdi. Özellikle yeni inşa edilen binalarda jeotermal kaynaklı ısı pompalarının kullanımın teşvik edilmesiyle önemli bir değer sağlanacağını ifade eden JED Başkanı Ali Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hem ısıtmada hem soğutmada jeotermal

" Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan enerjide arz güvenliği tehlikesi, başta Avrupa olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede ısı pompalarının kullanımını yaygınlaştırdı. Pek çok klimanın yerini ısı pompası alırken; bu sistemin 2050 yılına kadar 2.6 milyar insanın klima ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Ülkemizde ise son yıllarda ısı pompası kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle yeni inşa edilen binaların, ısı pompalarının kurulumuna uygun biçimde tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Dünyada hızla yaygınlaşan ve gelişmiş jeotermal teknolojileri ile bütünleşen bir bakış açısıyla sonsuz ve dışa bağımlılığı sıfır noktasında olan bir enerji kaynağını ısıtma ve soğutma amaçlı kullanmamız mümkün hale gelebilecek. Türkiye iklimlendirme teknolojilerinin üretimi ve kullanımında dünyada söz sahibi bir ülke. Bu konuda uzun vadeli kredi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

AB'de 2030'a kadar 30 milyon adet kurulum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında 2030'dan önce fosil yakıtları bağımlılığı sona erdirmek için Avrupa Komisyonu önerisi olan REPowerEU paketiyle 2030'a kadar 30 milyon ısı pompası kurulumunun hedeflendiğini belirten Kındap, sadece konutlarda değil; tüm yaşam alanlarında kendi enerjisini üreten ve tüketen sistemlerin tasarlanarak uygulaması gerektiğine işaret etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Enerji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jeotermal Isı Pompası ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika

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