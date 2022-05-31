JMO'dan "Kozan Depremi" açıklaması - Son Dakika
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JMO'dan "Kozan Depremi" açıklaması

31.05.2022 11:50
JMO'dan "Kozan Depremi" açıklaması

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, 30 Mayıs'ta Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin takip edilen fayın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, 30 Mayıs'ta Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin takip edilen fayın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

AFAD verilerine göre 30 Mayıs 2022 tarihinde merkez üssü Kozan'ın Küçükçınar -Sumbas bölgesinde 3,6 büyüklüğünde can ve mal kaybına neden olmayan deprem meydana geldiğini aktaran JMO Adana Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, takip edilmekte olan fayla ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. Akyıldız, "Dünyanın en önemli kıta içi aktif transform faylarından biri olan Doğu Anadolu Fay Sisteminin bir parçası olan Kozan fayı, Kuzeyde Feke kesimlerine doğru uzanırken, fay Kozan ilçesinin güneyinden başlamakta ve İmamoğlu'nun kuzeyinden geçerek DKD - BGB doğrultusunda Mersin'e doğru devam etmektedir. Kozan fay hattı üzerinde Gel 2006 tarafından yapılan palesismoloji çalışmasında Kozan fayı üzerinde yüzey kırığı oluşturan depremlerden birinin Milattan Önce 15070 yıllarında ve MS=6.9 büyüklükte olduğuna işaret etmektedir. Yapılan hesaplamalarda fay hareketinin, yaklaşık yaşının 2 milyon yaşında olduğu belirtilmiştir."

"Fay üzeninde yüksek enerji var"

Kozan fayının paleosismik ve tarihsel aktivitesi yanında mevcut sessizliğinin takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Akyıldız, "Bu sessizliğin nedeni; son dönmelerde meydana gelen bir kilitlenme olabileceğini Gel 2006'nın çalışmalarına dayanarak düşünüyoruz. Bu kilitlenme, yüksek miktarda enerji depolanmasına neden olmakta ve yakın gelecekte bölgede tekrar hareket yaşanabileceğini göstermektedir" dedi. Akyıldız, "Gel 2006 tarafından yapılan çalışmalarda fayda yaklaşık 35m sol yanal doğrultu atımlı öteleme meydana geldiğini, Kozan fayı uzunluğu 37 km olduğu dikkate alınarak yapılan hesaplamada muhtemel maksimum deprem büyüklüğünün Ms=6,9-7,2arasında olabileceği saptanmıştır. Tarihi depremlere incelendiğinde bu veriler uyuşmaktadır" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

İmamoğlu, Mayıs, Adana, Kozan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel JMO'dan 'Kozan Depremi' açıklaması - Son Dakika


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