Johnson: "Hükümet ve parti olarak bir araya gelmeliyiz" - Son Dakika
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Johnson: "Hükümet ve parti olarak bir araya gelmeliyiz"

07.06.2022 02:38
Johnson: "Hükümet ve parti olarak bir araya gelmeliyiz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından kendisine yönelik yapılan güven oylamasını kazanmasının ardından, "Şimdi yapmamız gereken hükümet ve parti olarak bir araya gelmektir" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından kendisine yönelik yapılan güven oylamasını kazanmasının ardından, "Şimdi yapmamız gereken hükümet ve parti olarak bir araya gelmektir" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar parti tarafından kendisine yönelik güven oylamasını kazanmasının ardından oylama sonucunun "inandırıcı ve kararlı" olduğunu söyledi. Johnson sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin şimdi işe devam etmesi gerektiğini ifade etti. Johnson yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarıma bana verdikleri destek için minnettarım. Şimdi yapmamız gereken bir hükümet, bir parti olarak bir araya gelmek. Bu inandırıcı ve kararlı sonucun anlamı, bir hükümet olarak ilerleyebileceğimiz ve insanlar için gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm şeylere odaklanabileceğimizdir." dedi.

Johnson, "Bu gecenin anlamı, sokakları ve toplulukları daha güvenli tutmak için yaptığımız şeylerle beraber, insanlara yaşam maliyeti konusunda yardım etmek için ne yapacağımıza odaklanacağımızdır. Bu bize ekonomimizi birleştirme, güçlendirme ve seviye atlama şansı veriyor." dedi. Johnson, "Yapmak istediğimiz şey, kararlı ve kesin olduğunu düşündüğüm bu anı kullanmak ve gündemimize devam etmektir." diye ekledi.

Johnson: "Erken seçimle ilgilenmiyorum"

Johnson, basın tarafından kendisine erken seçimle ilgilenip ilgilenmediğine yönelik yöneltilen sorular karşısında, "Erken seçimlerle kesinlikle ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey bu ülke için çalışmak." şeklinde cevap verdi. Johnson yaptığı açıklamada, "Başka bir şeye odaklanmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ve kesinlikle erken seçimlerle ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim şey şu anda bu ülkenin insanları için çalışmak." dedi.

Johnson yaptığı açıklamada, "Meclis partisinin aldığı bu kararı memnuniyetle karşılıyorum. Çok uzun süredir devam eden bir konuda bir sonuca varıyoruz. ve şimdi birleşme, ilerleme ve insanların önceliklerini yerine getirme yeteneğine sahibiz ve bunu yapacağız" dedi.

Johnson hakkında yapılan güven oylaması, Johnson'ın 2020 ve 2021'deki Covid-19 kısıtlamaları sırasında kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması dolayısıyla yapıldı. Muhafazakar Partiden 54 milletvekilinin Parti Komitesine güven oylaması talebinde bulunmasının ardından bugün oylamaya tabi tutulan Johnson uzun zamandır hem kendi partisinden hem de muhalefetteki diğer partiler tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kısıtlamalarının uygulandığı dönemde Başbakanlık Ofisinde düzenlenen partilere katıldığının ortaya çıkmasından sonra Partygate skandal soruşturması altında soruşturmaya alınan Johnson, daha önce davranışlarından dolayı özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini söylemişti. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Boris Johnson, Hükümet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Johnson: 'Hükümet ve parti olarak bir araya gelmeliyiz' - Son Dakika

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