Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor

31.03.2022 20:55

Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor Tarihe tanıklık eden kabartma, Yalova Müzesi'ne devredilecek Özellikle tarihi esere Rus turistler ilgi gösteriyor Geç Antik Çağ eseri Baş Melek Mikail Kabartma Heykeli, Roma, Bizans, Osman ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin şifa merkezi...

Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor

Tarihe tanıklık eden kabartma, Yalova Müzesi'ne devredilecek

Özellikle tarihi esere Rus turistler ilgi gösteriyor

YALOVA - Geç Antik Çağ eseri Baş Melek Mikail Kabartma Heykeli, Roma, Bizans, Osman ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova Termal Kaplıcalarındaki tarihe yaklaşık 1600 yıldır ışık tutuyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan kaplıcalar yüzyıllardır insanlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Birçok medeniyetin kullandığı kaplıcalarda bulunan tarihi eserler bölgenin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Termal Otel lobisinde koruma altında tutulan Baş Melek Mikail kabartması da bunlardan biri. Kabartma, tarihi kaplıcalardaki en değerli eserlerden biri olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Milattan sonra 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kabartma yine bölgede bulunan Baş Melek Mikail Kilisesi'ne ait olduğu tahmin ediliyor. Buluntu yeri bilinmeyen tarihi eserin ilk tespit edildiği yer ise 7 Merdivenler Havuzu olarak biliniyor.

Tarihi eser 1600 yıl sonra Termal'den ayrılacak

İmparatorlar, krallar, sultanlar tarafından da yüzyıllar boyunca şifa merkezi olarak kullanılan kaplıcalardaki tarihe tanıklık eden kabartma, Yalova Müzesi'ne devredileceği öğrenildi. Bunla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. O zamana kadar tarihi eser Termal Otel lobisinde sergileniyor.

Kabartmada kaplıcanın efsanesi anlatılıyor

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürü Ümit Gürbüzoğlu, Baş Melek Mikail heykelinin milattan sonra 4-5'inci yüzyıllara ait olduğunu kaydetti. O dönemlerde Baş Melek Mikail'e büyük bir inanç olduğuna vurgu yapan Gürbüzoğlu, "Onun şifa kaynağı olduğu, şifaları dağıttığına dair bir inanç var. O yüzdende bu heykelin burada olduğunu düşünüyoruz. Zaten figürlerine baktığımızda baş meleğin elinde kılıcıyla bir ejderhanın üzerine çıktığını görüyoruz. Buradaki tasvirde yeraltı kaynağı sularını Baş Melek Mikail'in ejderhayı öldürerek insanların şifa kaynağı olarak açtığı yönünde" diye konuştu.

Özellikle tarihi esere Rus turistlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizin çok ilgisini çekiyor. Özellikle yabancı uyruklu Rusya'dan gelen bunun daha anlamlı olduklarını bildikleri için daha da özellikle bakıyorlar. Daha da ilgileniyorlar. Bu heykeli görünce şaşırıyorlar. Biz sonra şunu anlatıyoruz burası 4 döneme Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerine ait olan bir tesis. Biz bunların hepsini bütünleşik olarak halkımızın, insanlarımızın görseline sunuyoruz. Onu gördükleri zaman onun değerini daha iyi anlıyorlar".

Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor
Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor
Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor

YORUMLAR
500
Rusya, AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldı Rusya, AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldı Muğla'da 15 milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi Muğla'da 15 milyon değerinde tarihi eser ele geçirildi

Türkiye Cumhuriyeti, Yalova, Roma, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:41 Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 21:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kabartma heykeli şifa merkezinin tarihine ışık tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement