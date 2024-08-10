Kablo Hırsızı Kameraya Yakalandı

Yerel

Kilis'te cadde üzerinde yaşanan kablo hırsızlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kilis merkeze bağlı Mehmet Şanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cadde üzerindeki kabloları çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mahalle sakinleri mağdur olduklarını belirterek, tepki gösterdi. - KİLİS