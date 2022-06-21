Kaçak yapı mücadelesinde UEDAŞ ile işbirliği - Son Dakika
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Kaçak yapı mücadelesinde UEDAŞ ile işbirliği

21.06.2022 09:37
Kaçak yapı mücadelesinde UEDAŞ ile işbirliği

UEDAŞ Nilüfer İşletme Müdürü Sami Kösehaliloğlu'nu ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaçak yapılarla mücadele için işbirliği çağrısında bulundu.

UEDAŞ Nilüfer İşletme Müdürü Sami Kösehaliloğlu'nu ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaçak yapılarla mücadele için işbirliği çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaçak yapılarla mücadele için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma başlatmak üzere harekete geçti. Başkan Erdem, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte UEDAŞ Nilüfer İşletme Müdürü Sami Kösehaliloğlu'nu ziyaret etti. Kaçak yapılarla mücadelenin topyekün olması gerektiğini kaydeden Başkan Turgay Erdem, "Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için UEDAŞ ile ve ilgili tüm diğer kurumlarla ortak hareket etmemiz gerekiyor. Kaçak yapı yapanlar yanlış beyanlarla bir şekilde elektrik aboneliği alıyor. Elbette UEDAŞ'a gelirken ilgili kurumlardan farklı kullanım beyanı göstererek izin yazısı alıyorlar ve aboneliğe müracaat ediyorlar. Bizler tarım alanlarının talan edilmesine karşıyız. Yıkıma gittiğimiz birçok yapı ve işletmede elektrik mevcut. ya bina yapılmadan ya da yıkım öncesi elektriğini iptal etmemiz gerekiyor. Tarımsal sulama, seracılık faaliyeti yapacağını beyan ederek abonelik alıyorlar, sonra bina ve işletme yapılıyor. Konuyla ilgili Tarım İl Müdürlüğü'ne de gerekli talepde bulunup bu talanın önüne geçmeliyiz. İlgili kurumları bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum" dedi.

UEDAŞ Nilüfer İşletme Müdürü Sami Kösehaliloğlu da ziyaretten dolayı Başkan Erdem ve ekibine teşekkür ederek, işbirliğine hazır olduklarını belirtti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Turgay Erdem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçak yapı mücadelesinde UEDAŞ ile işbirliği - Son Dakika

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