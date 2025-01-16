Kadıköy Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

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Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinin de katılabileceği şenlik 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi'nin "Kadıköy'de Yarıyıl Tatili Bir Başka" sloganıyla Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)'nde 18 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında düzenlediği şenlikte çocuklar birbirinden renkli etkinliklerde hem öğrenecek, hem de doyasıya eğlenecek.

Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için birbirinden eğlenceli atölyeler, tiyatro oyunları, gösteriler ile dolu bir program yer alıyor. Çocuklar masal, karikatür, dans, resim, kukla, kartondan ve keçeden oyuncak yapımı, heykel gibi atölyelerde bir yandan gönüllerince eğlenirken, bir yandan da afetler hakkında bilinçlenecek aynı zamanda sürdürülebilir yaşam, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve ekolojik denge konularını öğrenecekler. Ayrıca Dijital araçların etkili kullanımı, dijital hukukun temel ilkeleri ve siber zorbalıkla başa çıkma stratejileri üzerine bilinçlenecekler. Şenlik programında atölyelerin yanı sıra konserler ve illüzyon gösterileri gibi her günü farklı aktivitelerle dolu bir program çocuklar için hazırlandı.

HKÇKM 7 yaşında

Kadıköy Belediyesi, 21 Ocak'ta Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nin 7. yılına özel iki etkinlik düzenliyor. İlk olarak, saat 13.00'te "Tellerden Tuşlara Uçuşan Notalar" adlı konser gerçekleşecek. HKÇKM Nota Avcıları Trio, film müziklerinden İtalyan halk şarkılarına kadar geniş bir repertuvar sunacak.

Aynı gün, saat 19.00'da ise "Masalların Ardında Hayaller" adlı tiyatro gösterimi izleyicilerle buluşacak. Kadıköy Belediyesi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi'nin sahneleyeceği oyun, hayal gücü ve macera dolu bir hikaye sunacak. Her iki etkinlik de 7 yaş ve üzeri çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ücretsiz atölyelere katılım rezervasyonla olacak. Yoğun talep nedeniyle atölye tarihinden beş gün öncesi itibarıyla yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt yaptırılarak katılım sağlanabilir. Özel tiyatro gruplarının birbirinden renkli öğretici ve eğlendirici programlarına ise online bilet satış sayfalarından bilet temin ederek katılım sağlamak mümkün. Programa Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. - İSTANBUL