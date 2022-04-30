Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti

30.04.2022 09:00
Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı kadın güreşçileri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı kadın güreşçileri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Antrenörleri Kemal Karaboğa eşliğinde makamında ziyaret eden kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Geçtiğimiz günlerde yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak Bozüyüklüleri sevindiren Başak Duman, çalışmaları hakkında bilgi verdi. U20 Gençler 53 kilogramda Türkiye 2'inci olarak milli takıma girmeye hak kazan Başak Duman, 14-22 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Normandiya bölgesinde yapılacak olan okul sporlarının olimpiyatları sayılan ISF GYMNASİADE Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğinin bilgisini verdi. Yine Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı kadın güreşçilerinden Ayşe Nazlı Aşut'ta Kadınlar U17 Yıldızlar ve Gençler U20 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda U17 yaş Yıldızlar 65 kilogramda 3'üncü olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Milli Takıma seçilen Ayşe Nazlı Aşut'ta ülkemizi 65 kilogramda da 8-12 Mayıs 2022'de Antalya'da yapılacak olan Yıldızlar Uluslararası Zafer Turnuvası'nda temsil edeceğinin bilgisini vererek "antrenmanlarımıza yoğun olarak devam ediyoruz" dedi. Başarılı sporcuları tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da "Başarılarınız bizleri mutlu ediyor. Umarım sizleri ileride Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu olarak ta görürüz. Canı gönülden tebrik ediyor, katılacağınız şampiyonalarda başarılar diliyorum. Spora, sporcuya ve Türk kadınına destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu başarılı güreşçileri Ayşe Nazlı Aşut'u çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - BİLECİK

Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti
Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti
Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti
Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti
Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti

YORUMLAR
500
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı Başkan Bakkalcıoğlu belediye personeli ile bayramlaştı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın güreşçileri şampiyonalara hazırlanıyor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kadın güreşçileri şampiyonalara hazırlanıyor

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:32 KKTC'de koalisyon göreve başlamadan dağıldı
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
23:33 Ali Babacan: O kurtuluş gününde, Ankara'da birileri yerinden zıplayacak
08:03 Müzakerelerde ilerleme yok: Zelenski, Putin ile yüz yüze görüşmek istiyor
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 09:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement