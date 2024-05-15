Kadın Kooperatifleri Avrupa Birliği Projesini Tanıttı - Son Dakika
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Kadın Kooperatifleri Avrupa Birliği Projesini Tanıttı

Kadın Kooperatifleri Avrupa Birliği Projesini Tanıttı

Sürdürülebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Farkındalık Florası: Kadınların Sanatsal İleri Dönüşüm Atölyesi' projesini tanıtmak üzere bir araya geldi.

15.05.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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Sürdürülebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Farkındalık Florası: Kadınların Sanatsal İleri Dönüşüm Atölyesi" projesini tanıtmak üzere bir araya geldi.

Proje tanıtım ve kadın kooperatifleriyle tanışma toplantısına İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir, Proje Yürütücüsü Dr. Nermin Kılıç Akoğlan kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantıda, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi tanıtılırken projenin hedefleri, planlanan etkinlikler, topluma sağlayacağı katkılar ve beklentiler hakkında bilgi verildi.

Projeye destek veren iştirakçilerden; İzmit Belediyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği katılımcılara projeye dair önemli bilgiler sundu. Toplantıda sunum yapan Doç. Dr. Mücahit Bektaş inovasyon ve kooperatifçiliği ileriye taşıyacak yenilikler, Dr. Öğr. Üyesi Burak Koçak ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanunu hakkında katılımcılara bilgi verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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