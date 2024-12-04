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Kadın Kooperatiflerine Finansal Eğitim

Kadın Kooperatiflerine Finansal Eğitim

Erzurum'da kadın kooperatif temsilcilerine finansal okuryazarlık eğitimi verildi.

04.12.2024 16:25
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Erzurum'da kadın kooperatif temsilcileri finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğiyle Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Erzurum'daki kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum'da 19 kadın kooperatifi olduğunu belirterek, bu kooperatiflere danışmanlık hizmeti vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Kadın girişimciliğin önemine değinen Aykut, "Bugün burada, kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerini ve karşılaştıkları zorlukları konuşmak, finansal okuryazarlığın önemini vurgulamak ve kadınlarımızın ekonomik hayatta daha etkin rol almasını desteklemek için bir aradayız. Kadın girişimcilerimizin azmi ve üretim gücü, toplumumuzun gelişiminde hayati bir öneme sahiptir. Bugün burada, bu gücü daha da ileri taşıyacak bilgileri paylaşacak olan değerli konuşmacımız, yatırım danışmanı Sayın Mert Başaran'a, engin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kadın girişimcilerimizi her alanda desteklemek için özveriyle çalışan TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları'na da teşekkür ediyorum. Kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarıyla ilimizde fark oluşturan projelere imza atması, hepimize ilham vermektedir. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılarımıza faydalı ve keyifli bir program diliyorum" dedi.

Yatırım Danışmanı Mert Başaran ise Erzurum'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, finansal okuryazarlığın girişimciler açısından önemli olduğunu ifade etti. Başaran, finansal yönetim becerileri, işletmeler için bütçeleme ve finansal analiz, yatırım yöntemleri ve risk yönetimi konusunda bilgi verdi.

Kadın kooperatif temsilcileri ise ürettikleri yöresel ürünler ve kooperatif çalışmaları konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

ETSO'da düzenlenen toplantıya ASH İl Müdürü Hasan Aykut, ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı, Genç Girişimciler Başkanı İsmail Suci, Kadın Girişimciler Başkanı Kübra Aalioğulları ve kadın kooperatif temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Kooperatiflerine Finansal Eğitim - Son Dakika

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