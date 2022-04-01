Kadın Kültür Evleri 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veriyor - Son Dakika
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Kadın Kültür Evleri 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veriyor

01.04.2022 10:55
Kadın Kültür Evleri 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veriyor

Afyonkarahisar'da 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veren, bir buçuk yılık süreçte başarıdan başarıya koşan Kadın Kültür Evleri Projesi hızla büyüyor.

Afyonkarahisar'da 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veren, bir buçuk yılık süreçte başarıdan başarıya koşan Kadın Kültür Evleri Projesi hızla büyüyor. Kentteki 26. kadın kültür evi olan Sülümenli Kadın Kültür Evi tamamlanarak faaliyetlerine başladı.

Programı dahilinde Sülümenli beldesine giden Vali Gökmen Çiçek, Sülümenli Kadın Kültür Evi'ni ziyaret etti. Kadın Kültür Evi'nde incelemelerde bulunan, genel bilgiler alan Vali Çiçek, ardından Serbest Kürsü etkinliğinde kadınlarla bir araya geldi. Kadın kültür evlerinin önemini bir kez daha anlatan, kadınlardan bu evlerin yaşatılması konusunda destek isteyen Vali Çiçek, "Kadın kültür evlerimize yenilerini eklemek bizleri mutlu ediyor. Ama her zaman dediğim gibi önemli olan bu evlerin aktif olarak sürekli çalışması ve verilen eğitimlere kadınlarımızın destek vermesi. Bu evler yaşasın istiyoruz. Bizler bu evlerde kadınlarımızı birçok konuda eğitiyoruz. İstedikleri eğitimleri uzman isimlerden alıyorlar. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede, çocuk ve gençlerin suçtan uzaklaşması konusunda annelerimize büyük görev düşüyor. Bu noktada bu evlerde verdiğimiz bu tür eğitimler ile inşallah hem gençlerimizi, hem kadınlarımızı koruyacak hem de aile yapısını daha da güçlü kılacağız" dedi.

Belde sakinleriyle de bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Vali Çiçek, çözüm noktasında talimatlarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kadın Kültür Evleri 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veriyor
Kadın Kültür Evleri 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veriyor
Kadın Kültür Evleri 'Kadın Akademisi' olarak hizmet veriyor

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Serbest Kürsü, Gökmen Çiçek, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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