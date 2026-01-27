Burhaniye'de Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı Kadınları İş Sahibi Yaptı - Son Dakika
Burhaniye'de Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı Kadınları İş Sahibi Yaptı

27.01.2026 11:45  Güncelleme: 12:35
Burhaniye Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı, 15 yıldır birçok kadının iş sahibi olmasına imkan tanıyor. Kadınlar, burada yaptıkları el ürünleri ve yiyecekleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi'nin öncülüğünde 15 yıl önce açılan Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı birçok kadını iş sahibi yaptı. Kadınların gelirlerini kazandığı pazarda konuşan Hanife Eralp "Yaklaşık 10 seneden fazladır burada çalışıyorum. Emekliyim, İstanbul'dan geldim. Evimiz kira. Kiraya katkı olsun diye çalışıyorum. Emeklerimizi satıyoruz" dedi.

Burhaniye'de belediyenin öncülüğünde kurulan Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı, yaklaşık 30 kadını üretime ve kazanca dahil etti. 8 Eylül Stadı yanında her pazartesi kurulan pazarda gözleme, ev ekmekleri, tarhana ile takı ve örgü ürünleri satışa sunuluyor. Kadınlar yaptıkları satışlardan elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Pazarda tezgah açan kadınlardan Hanife Eralp, "Yaklaşık 10 seneden fazladır burada çalışıyorum. Emekliyim, İstanbul'dan geldim. Evimiz kira. Kiraya katkı olsun diye çalışıyorum. Emeklerimizi satıyoruz. Örme yapıyoruz. Patikler yapıyoruz. Büyük Yörük oyaları yapıyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum, bize böyle bir imkanı sağladığı için" diye konuştu.

Ayşen Ay da şunları söyledi:

"Biz burada Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarında 15-16 yıldır ürünlerimizi satıyoruz. İnsanlar buradan para kazanıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. Yaz kış demeyip geliyorlar. Havanın soğuk ya da sıcak olması onlar için fark etmiyor. Geliyorlar, burada emeklerinin karşılığını almak için, 3-5 kuruş para kazanmak için uğraşıyorlar. Sizler de lütfen pazarımızı ziyaret edin, arkadaşlarımızın 3-5 kuruş para kazanmalarını sağlayın. Hepinizi Hamarat Ellen Kadın Platformu Pazarına bekliyoruz."

Selma Hanım Terzi ise, "Hem halka hizmet olsun hem de biz faydalanalım diye el işleri yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. İhtiyacı olan kadınları, evde oturan kadınları her zaman bekleriz" dedi.

Kaynak: ANKA

