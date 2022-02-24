Kadın şampiyonalar ödüllerini aldı - Son Dakika
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Kadın şampiyonalar ödüllerini aldı

24.02.2022 14:40
Kadın şampiyonalar ödüllerini aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen okey turnuvası ödülleri sahiplerini buldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen okey turnuvası ödülleri sahiplerini buldu.

Güneşspor Kulübü sportif faaliyetler sorumlusu Saniye Doğan okey turnuvası ile ilgili yaptığı açıklamada "60 kişinin katıldığı turnuvamızın ilgi görmesi bizleri memnun etti. Kaynaşmayı, tanışmayı sağlamayı hedeflediğimiz ve kadınlarımızın farklılık oluşturmasını düşünerek planladığımız çalışmalardan birisi de okey turnuvasıydı. İki buçuk ay süren bu keyifli ve eğlenceli faaliyetimizin sponsorlarına, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca yoğun talep üzerine çok kısa zamanda yenisini yapacağımız bu turnuvaya tüm kadınlarımızın katılmasını bekliyoruz. Hep birlikte hem birbirimizi tanıma fırsatı bulup, hep birlikte güzel vakitler geçirmek istiyoruz" dedi.

Turnuvada birinci olan Zeynep Arslan, Gülnaz Kurt ve ikinci olan Yıldız Çimen ve Yeliz Akçin'in ödüllerini Muharrem Akman verirken kupaları Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök, Güneşspor Kulübü el işleri hocası Zeynep Karasu ve Belgin Karakaş Güneç birlikte verdiler. - BİLECİK

Kadın şampiyonalar ödüllerini aldı
Kadın şampiyonalar ödüllerini aldı
Kadın şampiyonalar ödüllerini aldı

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Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın şampiyonalar ödüllerini aldı - Son Dakika


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