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Kadın sorunları için buluştular - Son Dakika

Kadın sorunları için buluştular

07.11.2021 12:56
Kadın sorunları için buluştular

Yaşar Üniversitesi ile Hollanda kökenli uluslararası SPARK kuruluşu arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi Irak'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek üniversitelere destek verecek.

Yaşar Üniversitesi ile Hollanda kökenli uluslararası SPARK kuruluşu arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi Irak'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek üniversitelere destek verecek. Bu kapsamda düzenlenen uluslararası katılımlı çevrimiçi konferans ve çalıştayında, Iraklı sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler bir araya gelerek ülkede kadın olmanın zorlukları ve çözüm yollarını tartıştı.

Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) ve Yaşar Üniversitesi UNESCO kürsüsünün birlikte gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi temel sorunlar tartışıldı. Yaşar Üniversitesinden dört akademisyen, 10 öğrenci ve araştırmacının destek verdiği, pek çok öğrencinin katılımcı olduğu etkinlik, yakın coğrafyaların sorunlarını anlamak için dört üniversitenin bir araya gelmesini sağladı. Katılımın yüksek olduğu etkinliğin ardından hazırlanan rapor ile kurumların birlikte çalışma kapasitesi artırılmasına karar verildi.

Üç Irak üniversitesinin yetkilileri konuştu

Açılış konuşmalarına Hollanda Irak Büyükelçiliğinden bir yetkili, Kuzey Irak Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alya Abbas Al-Attar, Erbil Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Sherwani ve Musul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muneer Salem Taha Al-Badrani katıldı. İki oturumdan oluşan etkinliğin ilk oturumunda, Irak'ta toplumsal cinsiyet eşitliğinde yaşanan sorunlar, yetkililer ve akademisyenlerin sunumlarıyla ele alındı. Etkinliğin ikinci kısmında eşzamanlı olarak düzenlenen 6 paralel oturumunda, Covid-19 salgınının Irak'ta kadının üzerinde oluşturduğu sosyo-ekonomik baskı, kadına yönelik şiddet, kadın mülteciler, kadın istihdamı, yüksek öğretimde kadının durumu, kadının Irak'ta barışı korumadaki yeri gibi konular tartışıldı. Tüm ülkelerin ve kurumların birlikte çalışması ve birbirine destek olması gerektiğinin altını çizen YÜKAM Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker, "Uluslararası göç, iklim krizi, savaş, şiddet, ayrımcılık gibi sorunların altını kazıdığımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ülkeler ve politikalar üstü sorun olduğunu görebiliyoruz" dedi. - İZMİR

Kadın sorunları için buluştular

Yaşar Üniversitesi, Hollanda, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın sorunları için buluştular - Son Dakika


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