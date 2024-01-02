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Kadın Tüketiciler, Erkeklere Oranla Daha Çok Hakkını Arıyor - Son Dakika
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Kadın Tüketiciler, Erkeklere Oranla Daha Çok Hakkını Arıyor

Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, kadın tüketicilerin erkek tüketicilere oranla daha çok hakkını aradığını belirtti. Bakal, tüketicilere tüketici mevzuatı çerçevesinde haklarını aramaları konusunda kolaylıklar sağlandığını ve ücretsiz başvuru yapılabilen tüketici hakem heyetlerine en çok kadınların müracaat ettiğini söyledi. Ayrıca, tüketicilerin mağdur olmamak için alışverişlerde satıcı ve sağlayıcılardan mutlaka belge almaları gerektiğine dikkat çekti.

Kadın Tüketiciler, Erkeklere Oranla Daha Çok Hakkını Arıyor
02.01.2024 - 11:26,
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Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Hakem Heyeti Üyesi olan Süleyman Bakal, kadın tüketicilerin erkek tüketicilere oranla daha çok hakkını aradığını söyledi.

Tüketicilerin haklarını ararken son derece girişken olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bakal, tüketicilere tüketici mevzuatı çerçevesinde haklarını aramaları konusunda kolaylıklar sağladığını aktardı. Ücretsiz başvuru yapılabilen tüketici hakem heyetlerine en çok kadınların müracaat ettiğini belirten Süleyman Bakal, kadın tüketicilerin erkek tüketicilere oranla daha fazla süreç başlatmasının erkeklere göre daha çok alışveriş yaptıkları şeklinde yorumlanabileceğini dile getirdi. Tüketicilerin ikamet ettikleri yerlerdeki tüketici hakem heyetleri ya da E-Devlet aracılığıyla kolayca başvuru yapabileceklerinden bahseden Başkan Bakal, tüketicilerin mağdur olmamak için yaptıkları alışverişlerde satıcı ve sağlayıcılardan mutlaka belge alması gerektiğine de dikkat çekti.

"Vatandaşların büyük bir bölümü hakkını arıyor"

Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketicilerin haklarını aradığını ve bu konuda girişken olduğunu ifade ederek, "Tüketiciler haklarını ararken girişkenler. Büyük bir bölümü haklarını arıyor. Para kolay kazanılmıyor. Biz de tüketicilerin haklarını araması için yönlendiriyoruz. Tüketiciler, tüketici mevzuatı çerçevesinde haklarını diğer mevzuatlara göre daha kolay arayabiliyorlar. Tüketici hakem heyetlerine başvuru ücretsizdir. Tüketici hakem heyetlerinden tüketicilerin aleyhine karar çıkması durumunda hakem heyetlerinin yaptığı masraflar tahsil edilmiyor. Hakem heyetleri sonucunda tüketicilerin elde ettiği belge, İcra İflas Kanununa göre eğer 15 gün sonra kesinleşirse mahkeme kararı hükmünde ve itirazı kabil olmayan bir belge. Bu belgeyle tüketiciler haklarını icra dairelerinde arayabilirler" dedi.

"Genelde kadın tüketiciler erkeklere oranla haklarını aramakta daha kararlı"

Kadın tüketicilerin erkeklere göre haklarını arama konusunda kararlı davrandığını ve bu durumun kadınların erkeklere göre daha fazla alışveriş yaptığı şeklinde yorumlanabileceğini belirten Bakal, "Bizler kadın tüketicilerimizin haklarını aramak konusunda daha kararlı ve ısrarlı olduklarını gözlemliyoruz. Bazı vatandaşlar haklarını aramanın yollarını bilmiyor veyahut ilgisiz olabiliyor. Bir de bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama bilgi sahibi olmak ona nüfuz etmek anlamına gelmiyor. Teknik terimlerin ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirler. Belki çok zahmetli bir süreç olduğu için vatandaş kendi zihninde öyle bir bariyer koyduğundan hakkını aramıyor olabilir. Ama tüketici mevzuatı çerçevesinde tüketiciler, Avrupa ülkelerinin ilerisinde bir sistemle tüketici hakem heyetlerinde ve mahkemelerinde kolayca haklarını arayabilirler" şeklinde konuştu.

"Belge yoksa hak arama yoktur"

Tüketici hakem heyetlerinde yapılan başvuruların yüzde 50'sinin tüketici lehine sonuçlandığını da dile getiren Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı Bakal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hakem heyetlerine ulaşım kolaylaştı. Vatandaşlar bizzat giderek başvurabilirler. İkamet ettikleri yerlerdeki tüketici hakem heyetlerine veyahut E-Devlet aracılığıyla müracaat yapabilirler. Vatandaşların sadece belgelerini buralara yüklemesi gerekir. Tüketiciler mağdur olmamak için yaptıkları alışverişlerde satıcı ve sağlayıcılardan mutlaka belge almalı. Belge yoksa hak arama yoktur." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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