Kadın Usta: Fatime Ayvacı'nın Baston Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Usta: Fatime Ayvacı'nın Baston Hikayesi

Kadın Usta: Fatime Ayvacı\'nın Baston Hikayesi
08.03.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek'te baston ustası Fatime Ayvacı, annelik ve zanaatkarlığı bir arada başarıyla yürütüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatime Ayvacı, 20 yıldır eşiyle birlikte dünyaca ünlü Devrek bastonu imal ederek hem ustalığını konuşturuyor hem de dükkanında torununu büyüterek kadınların azmini gözler önüne seriyor.

Devrek'te yaşayan Fatime Ayvacı, ev hanımlığının yanı sıra 20 yıl önce eşine destek olmak amacıyla başladığı bastonculuk mesleğinde ustalığa ulaştı. Günün erken saatlerinde dükkanına gelen Ayvacı, bir yandan ağaca şekil verirken diğer yandan yanından ayırmadığı torununu bebek arabasında sallayarak uyutuyor. Hem annelik hem de ustalığı aynı potada eriten Ayvacı, ağaç işçiliğindeki maharetiyle görenlerin takdirini topluyor.

"Hem anneyim hem usta"

Mesleki yolculuğunu ve günlük temposunu anlatan Fatime Ayvacı, "Ev hanımıyım aynı zamanda. İki çocuğum var. Arta kalan zamanımda dükkana geliyorum. Eşimle beraber 20 yıldan beri baston yapıyorum. Bir kadının yapamayacağı, elinden gelmeyen iş yoktur. Her şeyi yapar, başarır. Baston da yapar, ev hanımlığı da yapar. Eşine destek de çıkar; çocuklarına da torunlarına da bakar. Hem anneyim hem ustayım. Kendi çapımda ustayım" dedi.

"Kadının baston yapmasına çok şaşırıyorlar"

Ağaç işleme gibi zorlu bir alanda kadın eli değmesinin görenleri şaşırttığını belirten Ayvacı, "İşimiz ağaç olduğu için bir kadının baston yapmasına çok şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar, beğeniyorlar ve devam etmemi söylüyorlar. Çok hoş karşılanıyoruz. Burada işimiz bittikten sonra ev işlerine koşuyoruz. Ramazan ayı olduğu için sahur, iftar derken sabah yine kalkıp dükkanımıza geliyoruz. Öyle devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadın isterse her şeyi başarır"

Kadınların gücüne vurgu yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Ayvacı, "Herkesin Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bir kadının elinden gelmeyecek iş yoktur, yeter ki istesin" diyerek tüm kadınlara örnek oldu. Devrek'in simgesi olan bastonlara estetik katan Fatime usta, hem ticaret hayatındaki başarısı hem de aile bağlarına olan bağlılığıyla ilçenin sevilen simalarından biri haline geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Usta: Fatime Ayvacı'nın Baston Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:06:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın Usta: Fatime Ayvacı'nın Baston Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.