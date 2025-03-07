Kadına Şiddete Dikkat: Siyah Gelinlik Tasarımı - Son Dakika
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Kadına Şiddete Dikkat: Siyah Gelinlik Tasarımı

Kadına Şiddete Dikkat: Siyah Gelinlik Tasarımı

Zonguldak'ta Şule Erol Darakcı, kadına şiddete dikkat çekmek için siyah gelinlik tasarladı.

07.03.2025 13:19
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Zonguldak'ta 19 yıldır gelinlik tasarımı yapan işyeri sahibi Şule Erol Darakcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla siyah gelinlik tasarladı. Darakcı, gelinliğin üzerine işlediği detayların her birinin bir hikayeyi anlattığına vurgu yaptı.

Zonguldak'ta 19 yıldır gelinlik sektöründe faaliyet gösteren tasarımcı ve mağaza sahibi 45 yaşındaki Şule Erol Darakcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne siyah gelinlik tasarladı. Üzerindeki dağınık kumaşlar, boğumlar, inci ve kanatlarıyla kadınların yaşadığı zorlukları ve mücadelelerini anlatan siyah gelinlik, görenlerin ilgisini çekti. Gelinliğin her bir detayında bir hikayenin gizli olduğunu ifade eden Darakcı, bir haftada tasarlayıp tamamladığı gelinlikle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"19 yıldır Zonguldak'ta gelinlik sektöründeyim. Hem tasarımcı hem de mağaza sahibiyim. Sadece bir gelinlik değil. Aynı zamanda bir hikaye. Tüm kadınların hikayesi. Siyahı seçmemdeki neden siyah aslında bakıldığı zaman karanlığı simgeler ama aynı zamanda asalet, cesaret ve asilliğin simgesidir. Her bir detayında hikaye gizlidir. Ben bunu kumaşlarla anlatmaya çalıştım. Ben burada tüm kadınların çektiği bütün sıkıntıları hayattaki zorlu aşamalarını, karmaşık hayatlarını ve birçok kademelerden geçerek sonunda çiçek açtıkların anlatmaya çalıştım. Her kadın kanatlarıyla tüm sevdiklerini kanatları altına alır. Anlatmak istediğim aslında sadece kadınların çektiği bütün zorlukları, bütün güçlüklere her şeye rağmen sonunda ışık saçabildikleriydi."

Çocuk gelinlere de dikkat çeken Darakcı, "Her kız çocuğu okumak ister İleriki yaşantısında kendi ayakları üzerinde durabilmeyi ister. Çünkü bende bir kız annesiyim. Çocuk yaşta zorla evlendirilenlerin hayatlarının darmadağın olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadına Şiddete Dikkat: Siyah Gelinlik Tasarımı - Son Dakika

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