Kadına ve Sağlıkta Şiddete Tepki - Son Dakika
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Kadına ve Sağlıkta Şiddete Tepki

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23.05.2025 09:33
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Kadına ve Sağlıkta Şiddete Tepki
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Kahramanmaraş'ta, eski eşi tarafından öldürülen sağlık çalışanı Eser Karaca anıldı.

Kahramanmaraş'ta kadına ve sağlıkta şiddete tepki

Özel Megapoint Hastanesi, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen sağlık çalışanını andı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta boşandığı eşi tarafından çalıştığı hastanede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden sağlık çalışanı 2 çocuk annesi Eser Karaca için görev yaptığı özel hastanede sağlık çalışanları ve hekimler tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, kadın ve sağlıkta şiddet lanetlendi.

Yaşanan vahim olayın ardından Özel Megapoint Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, ellerinde "Kadına Şiddete Hayır", "Sağlıkta Şiddete Hayır" yazılı dövizlerle saldırıyı protesto etti. Başhekim Erkan Efe öncülüğünde yapılan açıklamada, şiddete karşı kararlılıkla mücadele mesajı verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Bugün burada, büyük bir acı ve öfke içinde toplandık. Hastanemizde, görevi başında, topluma sağlık hizmeti sunarken, boşandığı eşi tarafından katledilen kadın sağlık çalışanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vahşi saldırı, sadece bir kadına değil; hepimize, insanlığa, sağlığa ve toplumsal vicdana yönelmiş bir şiddet eylemidir. Hayatını insanları iyileştirmeye adayan bir sağlık emekçisinin, çalıştığı kurumda, görevini ifa ederken uğradığı bu saldırıyı kabul etmiyor, lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tüm topluma yapılan bir saldırıdır. Bu olay, bir kez daha gösterdi ki kadınlar, ne yazık ki hem özel yaşamlarında hem de kamusal alanda, her an şiddet tehdidi altında. Sağlık kurumları şiddetin değil, şifanın adresi olmalıdır. Kadınların güvenle çalışabileceği, özgürce yaşayabileceği bir toplum için herkes sorumluluk almalıdır. Hayatını kaybeden çalışanımız Eser Karaca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Kadına Şiddete Hayır! Sağlıkta Şiddete Hayır!"

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Politika, Güvenlik, Sağlık, Şiddet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına ve Sağlıkta Şiddete Tepki - Son Dakika

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