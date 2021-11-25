Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla balon uçurdular - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personel, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu.

Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Tarihi Ongözlü Köprü'de etkinlik düzenledi.

"Kadına Şiddete Dur De" pankartı açarak yürüyüş yapan belediyede görev yapan kadın personel, ardından "Kadına Şiddete Dur De" yazılı turuncu balonları uçurdu. Etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam katıldı. - DİYARBAKIR