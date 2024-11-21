Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla kadın temsilcilerle bir araya gelerek farkındalık çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

21.11.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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Menteşe Belediye Başkanı ve Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştirilecek farkındalık çalışmalarıyla ilgili sendika, dernek, siyasi parti, sivil toplum örgütleri, platformların kadın temsilcileri ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı, Menteşe Belediyesi'nin kadınlara ve kadına yönelik şiddete karşı yaptığı çalışma ve projelerin katılımcılara anlatılmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa, 100 yıl sonra bir ilçede kadın bir belediye başkanı oldu. Biz, bunu kadın mücadelesi açısından bir avantaja çevirip konuyla ilgili farklı ve etkin yöntemler belirlemeliyiz. Bugün bu samimi ortamda bir araya geldik. Bölünmeden, ayrışmadan yerelden bu mücadeleye nasıl bir ses vereceğimizi konuşmalıyız. Örneğin, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı nasıl yürüteceğimizi hep birlikte, sizlerin fikirlerini de alarak belirleyeceğiz. '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında farkındalık oluşturacak bir çalışma hazırladık ve bunu sizlerle paylaşacağız. Fikirlerinizi alacağız. Hep birlikte kol kola girelim, hedefimizi belirleyip ilerleyelim istiyoruz"

Toplantıya katılan kadınlar, ilk kez düzenlenen bu toplantı ve sağlanan birliktelik için Başkan Köksal'a teşekkür ederek konuyla ilgili önerilerini paylaştılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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