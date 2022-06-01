Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

01.06.2022 10:54
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurul toplantıları yapılarak her ay düzenli olarak ilde meydana gelen olaylar görüşülüp, alınacak tedbirler konuşuluyor. Son toplantı Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali yardımcısı Gürbüz Saltaş, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Naci Akkaş, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ve İŞKUR Müdürü Ferhan Acar ile birlikte ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda Kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon İzleme ve değerlendirmeleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika


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