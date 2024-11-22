Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı Düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici politikaların tartışıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

22.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ele alınarak, önleyici politikalar ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Aras, "Mücadele bir bütün olmalıdır. Bu, tek başına Büyükşehir Belediyesi'nin üstesinden gelebileceği bir sorun değil. Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede ortaklaşması lazım. Biz bunu Muğla'da başardık diye düşünüyorum. O yüzden sizlere tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalıştay boyunca, şiddetin önlenmesine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve yasal düzenlemeler gibi konular masaya yatırıldı. Kadınların korunmasına ve desteklenmesine yönelik atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı ve çözüm odaklı politikaların hayata geçirilmesini hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, ilgili kamu kurumları ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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