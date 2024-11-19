Kadınlar 25 Kasım İçin Dayanışma Bileklikleri Yaptı - Son Dakika
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Kadınlar 25 Kasım İçin Dayanışma Bileklikleri Yaptı

Kadınlar 25 Kasım İçin Dayanışma Bileklikleri Yaptı

Tepebaşı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği atölyede kadınlara bileklik yapmayı öğretti. Kadınlar, dayanışmanın sembolü olarak mor renkli bileklikler yaptı.

19.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen atölyede kadınlar dayanışmanın sembolü olarak bileklik yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, toplumu yakından ilgilendiren farkındalık çalışmalarına devam ediyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleriyle bileklik yapım atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede, kadınlar dayanışmanın sembolü olarak mor renkteki paraşüt ipinden makrome örgüsü ile bileklik yapmayı öğrenerek hem el becerisi kazandı hem de bir arada olmanın ve dayanışmanın gücünü hissetti. Merkezde yaşayan kadınların yapmış oldukları bilekliklerin ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde kadınlara dağıtılacağı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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