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Kadınlar, anne şehir ile mutlu - Son Dakika

Kadınlar, anne şehir ile mutlu

07.12.2021 09:45
Kadınlar, anne şehir ile mutlu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında her yaştan kadına spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar geniş imkanlar sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında her yaştan kadına spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar geniş imkanlar sunuluyor.

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı 12 ilçede belirlenen tesislerde faaliyetlerini sürdürüyor. Step-aerobik, pilates, zumba, doğa yürüyüşleri, sağlık kuruluşları ile iş birliği içerisinde bilinçlendirme eğitimleri, sağlık taramaları, beslenme ve diyet danışmanlığı dahil olmak üzere birçok sağlıklı yaşam programı yürütülüyor. Amigurumi, bağlama, koro, Kur'an-ı Kerim, okur-yazarlık, değerler eğitimi, temel bilgisayar, çocuk gelişimi, kadın sağlığı, sağlıklı beslenme, doğru nefes kullanımı, doğal afet, ilk yardım, aile içi iletişim, iletişim becerileri ve evde güvenli yaşam eğitimleri gibi daha pek çok alandaki seminer ve atölyelerden aileler ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ayrıca diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti de veriliyor.

"Beni dinlendiriyor"

Hizmetlerden faydalanan ve çok memnun olduğunu belirten Aysel Demir, "Diyetisyenlerimiz kas, kilo ve yağ ölçümleri yapıyor. Kan tahlilleri de yapıldı. Ona göre diyet listesi ile sağlıklı beslenme yöntemini buldum. Hayatımızda iyileşmeler oldu. İyileşme demek mutluluk demek. Müzik çalışmalarına da katıldım. Türküler kadar türkülerin de bir hikayesi olduğunu öğrendim. Amigurumi sanatını öğrendik. Örgü ile bez bebekler yaptık. Haftada bir tane bez bebek yapıyorum. Etrafımdaki insanlara hediye ediyorum. Kafam dağınık olduğu zaman oturuyorum hemen örmeye başlıyorum. Bu beni dinlendiriyor" dedi. - KOCAELİ

Kadınlar, anne şehir ile mutlu
Kadınlar, anne şehir ile mutlu
Kadınlar, anne şehir ile mutlu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Beslenme, İlk Yardım, Diyet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar, anne şehir ile mutlu - Son Dakika


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