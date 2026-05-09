Kadınlar şalvarlarıyla spor yaptı, ortaya renkli kareler çıktı
Kadınlar şalvarlarıyla spor yaptı, ortaya renkli kareler çıktı

09.05.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
Gebze Denizli Köyü'nde düzenlenen etkinlikte kadınlar, geleneksel şalvarlarıyla spor yaparak sağlıklı yaşamın önemini vurguladı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, kentin farklı noktalarında kadınları sağlıklı yaşamla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamında Gebze ilçesine bağlı Denizli Köyü'nde düzenlenen etkinlikte kadınlar, geleneksel şalvarlarıyla spor yaparak hem sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti hem de renkli görüntüler oluşturdu. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan egzersizlerde katılımcılar; esneme, nefes ve temel kondisyon hareketleriyle güne enerjik başlangıç yaptı. Geleneksel kıyafetleriyle spor yapan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa ile iç içe spor, kadınlardan tam not aldı

Doğayla iç içe ortamda gerçekleştirilen etkinlik, spor ile kültürel değerleri buluşturan örnek organizasyon olarak katılımcılardan tam not aldı. Kadınlar, şalvarlarıyla yaptıkları sporla geleneksel yaşam ile modern hayatı bir araya getirirken, sağlıklı yaşamın her şartta mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle kırsal mahallelerde düzenlenen etkinlikte kadınların şalvarlarıyla spor yapması, sporun herkes için erişilebilir olduğunu ortaya koydu. Etkinliğe katılan kadınlar, bu tür faaliyetlerin kendilerini hem fiziksel hem de sosyal açıdan güçlendirdiğini belirterek düzenli spor yapma alışkanlığı kazandıklarını ifade etti.

Sosyal dayanışmayı güçlendiriyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı'nın temel hedefleri arasında kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemek, günlük yaşamlarında hareketli bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlamak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek yer alıyor. Programın ilerleyen dönemlerde ise beslenme, psikolojik danışmanlık ve sağlıklı yaşam eğitimleri gibi farklı başlıklarla da desteklenmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

