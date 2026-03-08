Kadınlar Günü'nde Önemli Mesaj - Son Dakika
Kadınlar Günü'nde Önemli Mesaj

08.03.2026 10:29
Rektör Çolak, kadınların ülke refahı için rolünü vurguladı ve şiddetin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, "Kadınlarımız ülkemizin refahı ve mutluluğu için çalışırken, aynı zamanda yetiştirdikleri nesillerle de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynuyor" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çolak, 8 Mart tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların eşitlik, daha iyi çalışma ve yaşama şartları elde etme yolunda verdikleri mücadelenin bir simgesi olduğunu vurguladı. Kadınların bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten iş dünyasına kadar hayatın her alanında katkı sunduğunu belirten Çolak, "Kadınlarımız ülkemizin refahı ve mutluluğu için çalışırken, aynı zamanda yetiştirdikleri nesillerle de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Kadın haklarının geliştirilmesi yolunda alınan tüm mesafeye rağmen kadına yönelik her türlü şiddet önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda başta eğitimcilerimiz ve hukukçularımız olmak üzere toplumumuzun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Kadınların şiddete maruz kalmadıkları; ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir dünyaya ulaşmak temennisiyle Üniversitemizde görev yapan tüm kadın personelimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Rektör, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
