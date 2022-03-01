Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, sosyal yönden de gelişiyor - Son Dakika
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Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, sosyal yönden de gelişiyor

01.03.2022 15:19
Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, sosyal yönden de gelişiyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kadın Kültür Evleri'nde kadınların sadece üretim yapıp ekonomiye katkı sağlamadıklarını bunun yanında akademik dersler, psikiyatrik eğitimler ve Kur'an-ı Kerim kursları gördüklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kadın Kültür Evleri'nde kadınların sadece üretim yapıp ekonomiye katkı sağlamadıklarını bunun yanında akademik dersler, psikiyatrik eğitimler ve Kur'an-ı Kerim kursları gördüklerini ifade etti.

Vali Çiçek, Bolvadin Kadın Kültür Evi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek'i, Kaymakam Taner Bolat ve ilçe protokol üyeleri karşıladı. Ziyartte Vali Çiçek, üretim atölyelerini gezerek çalışan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Kadın Kültür Evleri Koordinatörü Gülsüm Ateş Doğan, kültür evinde üretimi yapılan ürünlerin kalitesine dikkat çekti. Doğan, kadıların atölyelere katıldığını, istihdamların sağlandığını, Bolvadin Kültür Evi'nin de ekonomiye katkı sağlayacağına dikkat çekti. İlçe de olmayan spor faaliyetlerinin kadın kültür evinde olduğunu aktaran Doğan, "Bolvadin'de çok güzel bir havuz ve fitness, zuma ve uzak doğu spor etkinliklerinin de olacak" dedi.

Kaymakam Bolat ise ilçedeki tüm kesimlerden Vali Çiçek'e sonsuz teşekkür edildiğini ifade ederek, tüm vatandaşların hayır duasını aldığını aktardı.

"Sosyalleşme olanaklarına sahip bir yer hayal etmiştim"

Bolvadin'in Afyonkarahisar'ın kalbi ve canı olduğunu söyleyen Vali Çiçek, Bolvadin'deki kadın kültür evinin en iyisi olması gerektiğine dikkat çekti. Bolvadin'de en iyi kadın kültür evinin yapılabileceğini tahmin edemediğini dile getiren Vali Çiçek, "Acil bir yer yapalım, Bolvadin'li kadınların birlikte sohbet edebilecekleri, akademik dersler alabilecekleri, içerisinde psikiyatristlerin görev alabileceği, bir yer hayal etmiştim. Kur'an-ı Kerim kurslarının verileceği, dini sohbetlerin yapılacağı, gerçekten sosyalleşme olanaklarına sahip bir yer hayal etmiştim. Ama Elhamdülillah şimdi Bolvadin'de bu bina bu bina annelerimizin yürüme mesafesinde. Avrupa'nın bir çok vilayetinde yok, isterseniz Avrupa'dan gelenlere sorun" dedi.

Öte yandan, Bolvadin Kadın Kültür Evi Kooperatifi bünyesinde kurulan atölyelerde sabun üretimi yapılıyor. - AFYONKARAHİSAR

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Gökmen Çiçek, Taner BOLAT, Karahisar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, sosyal yönden de gelişiyor - Son Dakika


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