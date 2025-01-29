Kadınlar ve Gençler İçin Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Kadınlar ve Gençler İçin Anlamlı Ziyaret

Kadınlar ve Gençler İçin Anlamlı Ziyaret

US-SEN, Van'da Zahir Kandaşoğlu ile kadınlar ve gençlerin kalkınma rolünü görüştü.

29.01.2025 11:13
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US-SEN (Uluslararası Sporcu Sendikası) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Van'da kadınların ve gençlerin çoğunlukta olduğu bir heyetle birlikte iş insanı, hayırsever ve kanaat önderi Zahir Kandaşoğlu'na anlamlı bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ana gündemi, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, toplumsal barışın güçlendirilmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmalar oldu.

Bekir Ayaz, ziyarette yaptığı konuşmada, gençlerin ve kadınların toplumsal dönüşümdeki kilit rollerine dikkat çekti. Ayaz, "Kadınlar ve gençler, toplumun hem bugünü hem de geleceği için en önemli güç kaynaklarımızdır. Onların aktif katılımıyla bölgenin kalkınmasına daha güçlü bir ivme kazandırabiliriz. Zahir Kandaşoğlu'nun bilgi birikimi ve halk üzerindeki etkisi, bu süreci hızlandıracak çok değerli bir katkıdır" dedi.

Zahir Kandaşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgesel kalkınma ve barışın sağlanması için kadınlar ve gençlerin sürece dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı. Kandaşoğlu, "Gençlerimiz geleceğimiz, kadınlarımız ise toplumsal dokunun temelidir. Bu iki grubun projelere dahil edilmesi, daha güçlü bir toplumsal yapı için hayati öneme sahiptir. US-SEN'in bu yaklaşımla çalışmasını takdir ediyorum ve her türlü iş birliğine açık olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.

Ziyarette, gençlere yönelik projelerin artırılması, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımının desteklenmesi ve sporun birleştirici gücünün daha geniş kitlelere ulaştırılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadınların ve gençlerin etkin katılımıyla gerçekleştirilen bu ziyaret, bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. US-SEN ve Zahir Kandaşoğlu iş birliğiyle hayata geçirilecek projelerin, toplumsal barış ve kalkınma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Bu anlamlı buluşma, US-SEN'in vizyonunu ve toplumsal kalkınmaya verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sererken, kadınlar ve gençlerin dahil olduğu bir heyetle bu ziyaretin gerçekleştirilmesi büyük takdir topladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Zahir Kandaşoğlu, Sivil Toplum, Yerel, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar ve Gençler İçin Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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