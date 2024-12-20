Kadınlardan Deprem Sonrası Ekonomik Destek - Son Dakika
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Kadınlardan Deprem Sonrası Ekonomik Destek

Kadınlardan Deprem Sonrası Ekonomik Destek

Adıyaman'da 7 kadın, kooperatif ile ev ekmeği ve börek satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

20.12.2024 11:39
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Adıyaman'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen depremzede 7 kadın, ev ekmeği ve yöresel börek yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da Asiye Çalışkan ve beraberindeki 6 kadın depremden sonra Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifini kurdu. Yüzde 80'i hibe olan "Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor" projesi ile merkeze bağlı Gözebaşı köyünde sera kuran kadınlar, salatalık ve soğan yetiştirerek satışını yaptı. Serada üretim yapmanın yanında kadınlara valilik tarafından Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı'nda yer tahsis edildi.

Kadınlar, burada aile bütçelerine katkı sağlamak için kendi ürettikleri ev ekmeği ve yöresel börek (hıtap) satmaya başladı. İşletmede ekmeği 9 TL, böreği ise 40 ile 60 TL arasında satan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor. Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Asiye Çalışkan, "Önce seramız vardı, seramızda salatalığımızı bitirdik. Şu anda yeşil soğan ekimimizi yaptık. Ondan sonra da Vali beyden ricada bulunduk. Soğanlarımızı böyle yemeğe çevirip satacağımız bir yer istedik. Şu anda ev ekmeği, hıtap yapıyoruz. Patatesli, kıymalı, soğanlı, yeşillikli ve lorlu hıtaplarımız var. Bu şekilde çeşitlerimizi de çoğaltarak devam ettik. Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Yani hanımların böyle kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, bir pazar paraları çıkarabilmeleri noktasında, çocuklarını böyle güzel bir şekilde harçlığını verme noktasında aile bütçesine tabii ki katkıda bulunuyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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