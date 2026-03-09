Karacasulu Kadınlar 8 Mart'ta Basın Açıklamasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Karacasulu Kadınlar 8 Mart'ta Basın Açıklamasında Bir Araya Geldi

09.03.2026 01:03  Güncelleme: 01:27
CHP Karacasu Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kaya Güvendi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı basın açıklamasında, kadınların toplumda eşit yer almasının önemine dikkat çekerek şiddet ve eşitsizlikle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

(AYDIN) - CHP Karacasu Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kaya Güvendi, kadınların üretimde, karar mekanizmalarında ve toplumsal hayatta eşit şekilde yer almasının güçlü ve adil bir toplumun temel şartı olduğunu vurguladı.

Güvendi, beraberindeki CHP Kadın Kolları üyeleriyle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Güvendi, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, kadınların emeğinin, mücadelesinin ve eşitlik arayışının simgesi olan bir anma ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

"Bugün burada yalnızca bir günü anmak için değil, kadınların görünmeyen emeğini, karşılaştıkları eşitsizlikleri ve uğradıkları şiddeti hatırlatmak için bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu mücadele hala devam ediyor" diyen Güvendi, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde kadınların hala şiddetin hedefi olduğunu, en temel hak olan yaşama hakkından mahrum bırakıldıklarını ifade etti."

Güvendi, şunları söyledi:

"Katledilen kadınlar istatistikten ibaret değildir. Her birinin bir hikayesi, bir hayali, bir yaşamı ve ardında bıraktığı sevdikleri vardır. Koruyamadığımız her kadının acısı toplum olarak hepimizin omuzlarındadır. Bizler bu acıyı bir sayı olarak görmüyor, görmeyeceğiz. Bu duruma alışmayacağız, kabul etmeyeceğiz ve asla sessiz kalmayacağız. Kadınlara yönelik şiddet son bulana kadar mücadelemiz sürecektir. Hiç kimse bizden yaşanan acıları görmezden gelmemizi bekleyemez. Çünkü bu mücadele yalnızca kadınların değil, adalet ve insanlık mücadelesidir."

"Dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz"

Güvendi; ekonomide, eğitimde, siyasette, sanatta ve toplumsal yaşamın her alanında kadın emeği ve varlığının vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, kadınların üretimde, karar mekanizmalarında ve toplumsal hayatta eşit şekilde yer almasının güçlü ve adil bir toplumun temel şartı olduğunu vurguladı.

Güvendi, şunları kaydetti:

"Bizler; çocuk yaşta evliliklere, kadınlara yönelik şiddete, eşitsizliğe ve kadını toplumun gerisine itmeye çalışan hiçbir zihniyete sessiz kalmayacağız. Kadınların özgür, eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir toplum için tüm kız kardeşlerimizle birlikte dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Bu mücadelede en büyük gücümüz dayanışmamızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle ifade etmek isteriz ki, 'Bir toplum, kadın ve erkekten oluşur. Bir toplumun bir parçası ilerlerken diğer parçası geri bırakılırsa, o toplum ilerleyemez. Kadını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkümdur'".

Basın açıklamasına Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, CHP Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş, ADD Başkanı İsa Çetin ve muhtarlar da takip etti.

Etkinlikte çocuklar 8 Mart yazılı balonları tutarken kadınlar da şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Dövizlerde öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı ile birlikte ölü bulunan Fatmanur Çelik'in fotoğrafları "İki Fatmanur'u da koruyamadık" sözleriyle yan yana yer aldı.

Ayrıca kadınlar, "Korkmuyoruz, susmuyoruz, adalet istiyoruz", "Küfürde nesne değil hayatta özne olmak istiyoruz", "Kadına şiddetin bahanesi yok", "Tecavüzcüsüyle evlenmek zorunda bırakılmak lütuf değil, zulümdür", "Eşitlik anayasal haktır", "Katledilen kadınlar isyanımızdır", "Sömürüsüz bir dünya istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: ANKA

