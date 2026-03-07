Kadınların Gücü ve Başarıları Vurgulandı - Son Dakika
Kadınların Gücü ve Başarıları Vurgulandı

Kadınların Gücü ve Başarıları Vurgulandı
07.03.2026 14:57
SANKO Üniversitesi Rektörü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların önemli rolünü belirtti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kadınların emeği, bilgeliği ve üretkenliği, güçlü toplumların ve aydınlık yarınların en sağlam teminatıdır" dedi.

Kadınların toplumdaki yerine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatarak, "Tarih boyunca Türk kadını eğitimden siyasete, bilimden sanata kadar pek çok alanda öncü rol üstlenmiştir. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze uzanan süreçte sergiledikleri cesaret ve azim, toplumsal gelişime yön vermiştir. Kadınların başarıları, yalnızca dünü ve bugünü değil, yarının güçlü nesillerini de şekillendirmektedir. Bu bilinçle SANKO Üniversitesi olarak, tüm öğrenciler ve çalışanlar için adil ve fırsat eşitliği sağlayan bir eğitim ve çalışma ortamı oluşturmayı öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyor, üniversite kültürümüzde bu anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Dağlı, "Hayatımıza değer katan, emeği ve fedakarlığıyla geleceğimizi şekillendiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

