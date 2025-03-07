Kadınların Gücüyle Geleceğe Söyleşi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Kadınların Gücüyle Geleceğe" adlı söyleşi düzenlendi.

Merkez Kütüphanesinde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Songül Alşan yaptı. Söyleşide Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, üniversite hayatından kaymakamlık yaptığı döneme ve Vali Yardımcılığına uzanan kariyer yolculuğuna değindi.

Gençlere umut verici tavsiyeler sunan Vali Yardımcısı Kurt, öğrencilere kariyer hayatları hakkında değerli bilgiler aktardı. Kadınların güçlenmesi ve toplumdaki rolünün önemi üzerinde duran Kurt'un söyleşisi, dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. - ERZİNCAN