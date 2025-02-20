Kadınların Objektifinden Mahalle Projesi Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kadınların Objektifinden Mahalle Projesi Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi Etkinliği Düzenlendi

Kadınların Objektifinden Mahalle Projesi Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi Etkinliği Düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Kadınların Objektifinden Mahalle' isimli kısa film gösterimi ve söyleşi etkinliği, kadınların toplumsal meselelerine dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Emek Mahallesi'nden kadınların hazırladığı film, toplulukların sorunlarını onların gözünden aktarıyor.

20.02.2025 11:50  Güncelleme: 11:52
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Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Anadolu Kültür ile Çember Sivil İnisiyatif Derneği işbirliğiyle, "Kadınların Objektifinden Mahalle" isimli kısa film gösterimi ve söyleşi etkinliği düzenlendi.

Mahallelerde sivil toplumda yer alan kadın sayısının artırılması, topluluk ve hak bilincinin geliştirilmesi, kadınların kamusal alanda varlıklarının artması amacıyla "Genç Kadınların Sivil Alana Katılımı Geliştirici Müdahale Çalışması" isimli proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında "Kadınların Objektifinden Mahalle" isimli kısa film gösterimi ve ardından da söyleşi düzenlendi. Emek Mahallesi sakini kadınların kolektif üretimle hazırladığı ve mahallelerini kendi gözlerinden anlattığı kısa film gösterimi ve söyleşi etkinliği, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti.

"Filmi üreten tüm kadınlara teşekkür ederim"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Kültür Proje Koordinatörü Taaralp Akar, "Burada olmak benim için heyecan verici. Çünkü Temmuz 2024'ten Ocak 2025'e kadar sürdürdüğümüz Değişim İçin Birlikte projesinin asıl özneleri tarafından üretilmiş eseri birlikte izleyeceğiz. Birazdan izleyeceğiz film Emek Mahallesindeki kadınlar tarafından çekildi. Bunu önemli kılan kadınların kendi mahallelerini, öznesi olduğu toplumsal meselelere karşı ses çıkarabilmesi ve görünürlük sağlayabilmesiydi. Ben ilk olarak bu filmi üreten kadınlara ve bu projenin paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ataç: Eskişehir kadın dostu bir kent

Programda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Belediyelerimizin kadınlar için yaptığı birçok etkinlik var. Gerçekten Eskişehir kadın dostu bir kent oldu. Eskişehir her zaman kadınıyla erkeğiyle beraber yaşamasını bilen bir kent. Ben her zaman şunu söylerim. Ben kadınlarımız sayesinde seçim kazanırım. Çünkü kadın inandığı bir şeyi sonuna kadar götürüyor ve o başarıyı elde ediyor. O başarı da kentin başarısı oluyor. Biz erkekler varlığımızı analarımıza borçluyuz. Kadının değerini çok iyi bilmemiz ve takdir etmemiz lazım. Bugün de kadınlar ile ilgili çok güzel bir proje yapıldı. Kadınlara kamerayı nasıl kullanacağı öğretildi ve kısa film haline getirilerek sorunları dile getirildi. Siz kadınların yaptığı bu güzel filmi izlemek bizim için çok önemli. Elinize sağlık iyi ki sizler varsınız iyi ki Eskişehir'de birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlüce: Emek Mahallesi'nde yaşayan kadınlarımızın emeğine sağlık

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bugün çok heyecanlı bir projenin çıktısını izleyeceğiz. Emek Mahallesi'nde yaşayan kadınlarımızın emeğine sağlık. Şehrimizin en büyük mahallesi olan Emek Mahallesinde yaşamını sürdüren kadınlarımızın yaşadığı sorunları, evinde, sokağında, mahallesinde, akrabasıyla, eşiyle dostuyla yaşadıkları hayatın bir kesitini hep birlikte göreceğiz. Sizlerin gözünden, sizlerin emeğiyle nasıl bir belgesel film ortaya çıktı merak içerisindeyim. Bu belgesel sadece burada değil, Eskişehir'in birçok yerinde hatta ülkemizin birçok ilinde gösterilme şansı bulsun diyorum" sözlerine yer verdi.

Başkan Kurt: Sanat üretebilenlere helal olsun diyor ve kutluyorum

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Sanat çok önemli, ortak çalışma çok daha önemli. Bunu üretebilenlere helal olsun diyor ve kutluyorum. Hayırlı olsun" dedi. Gösterimin ardından kısa filmi hazırlayan Emek Mahallesi sakinleri Elvan Güler, Hüsna Erkut, İrem Özel, Sevilay Erdoğan ve Yasemin Karatepe, çekim sürecinde yaşadıklarını, projenin kendilerine kazandırdıklarını anlattı. Kadınlar ayrıca süreç boyunca özgüvenlerinin arttığını ve kamerayı ilk defa ellerine almalarına rağmen bu alanda güçlendiklerini söyledi. Ortak bir şekilde ürettikleri bu film vesilesiyle hem mahallede yaşadıkları sıkıntılara dair görünürlük oluşturabilmek hem de yerelde yaşayan arkadaşlarının dertlerine ses olabilmenin ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anadolu Kültür'den Taaralp Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadınların Objektifinden Mahalle Projesi Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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