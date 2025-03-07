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Kadınların Üretimdeki Rolü Güçleniyor

Kadınların Üretimdeki Rolü Güçleniyor

KTO Karatay Üniversitesi, kadın istihdamını artırmak için 'Üretken Kadınlar Akademisi'ni hayata geçirdi.

07.03.2025 15:02
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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde kadınların üretimdeki rolünü güçlendirmeyi ve istihdam imkanlarını artırmayı amaçlayan "Üretken Kadınlar Akademisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

Proje hem üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini sahada uygulamasına imkan tanıyacak hem de sanayide kadın istihdamını destekleyerek girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nin akademik desteğiyle hayata geçirilen girişim, kadın emeğinin üretimdeki gücünü artırarak toplumsal kalkınmaya önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

"İş birliğimiz, kadınların üretime katılımını artıracak ve daha fazla istihdam fırsatı sunacak"

Kadın istihdamının sanayide artırılmasının, girişimcilik ekosistemini güçlendireceğini belirten KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "KTO Karatay Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin sahada deneyim kazanmasını, iş dünyasıyla bütünleşmesini ve topluma değer katan projelerde aktif rol almasını önemsiyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken en temel hedefimiz, kadınların üretim sürecindeki rolünü güçlendirmek oldu. Aynı zamanda, öğrencilerimizin sektörde daha aktif ve etkili bireyler olmasını, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını uygulamalı olarak deneyimlemelerini amaçlıyoruz. Üniversitemizin kıymetli akademisyenleri ve sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri ile bu projeyi yürütmek gurur verici. Özellikle sanayi, üretim ve girişimcilik alanında kadınların daha fazla yer almasını sağlamak sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük bir adımdır. Proje çerçevesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Projeyi, öğrencilerimizle birlikte yürüterek sektör deneyimlerini güçlendireceğiz"

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, "Bugün imzalanan 'Üretken Kadınlar Akademisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi'nin iş birliği protokolü ile öğrencilerimize verdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri derslerimizi hayata geçiriyoruz. Projenin iletişim faaliyetlerini öğrencilerimizle birlikte yürüterek, onların hem projeye aktif katılımını sağlayacak hem de sektör deneyimini güçlendireceğiz. Projemizi teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü bir çalışma olmasının yanı sıra öğrencilerimizin topluma katkı sunma bilinciyle hareket etmelerini sağlayacak önemli bir adım olarak görüyoruz. Her ay farklı eğitimler düzenleyeceğiz. Paydaş şirketlerde görev yapan kadın çalışanların iletişim, sağlık, kültür ve hukuk gibi birçok alanda gelişimlerine katkı sağlanması için de İletişim ve Tasarımı Bölümü akademisyenlerimiz ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. İş birliğimizin uzun vadede sürdürülebilir projelere dönüşmesini ve ülkemizde daha fazla kadının üretim süreçlerine katılımını teşvik etmesini temenni ediyorum" dedi.

Tören, protokolün imzalanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Karatay Üniversitesi, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Yerel, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınların Üretimdeki Rolü Güçleniyor - Son Dakika

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