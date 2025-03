Kadir Gecesi Kutlaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Yaptığımız ibadet ve iyiliklerin, dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma iklimi Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bir lütuf ve bağışlanma fırsatı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bizleri böyle kıymetli bir geceye kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Yüce Rabbimiz, meleklerin yeryüzünü kuşattığı bir esenlik vakti ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin kadr-u kıymetini Kur'an-ı Kerim'de bizlere müjdelemektedir. Bu gecenin değeri ve önemi Kadir Suresi'nde 'Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur' ayetleriyle haber verilmektedir. Değer, kıymet ve itibar anlamına gelen Kadir Gecesi, asıl anlamını mümin gönüllerin şifası ve Allah'ın insanlığa son vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasından almaktadır. Her bir anı sonsuz hikmet ve hayırlarla dolu olan bu gece, hidayet rehberi yüce kitabımızın ilk ayetlerinin Cebrail (a.s.) aracılığıyla sevgili Peygamberimize indirilmeye başlandığı müstesna bir zaman dilimidir. Yüce Rabbimizin 'Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi' (Yunus, 10/57) ayetiyle tanıttığı Kur'an-ı Kerim, tüm insanlık için bir öğüt ve hidayet rehberi, ona yönelen gönüller için bir şifa ve huzur kaynağı, bir hakikat membaıdır. İnsana hayatı, evreni, varoluşun gayesini tanıtan; hakkı, hakikati, edebi, hikmeti, adaleti, merhameti, bütün insani değerleri öğreten; iffetli ve onurlu bir hayatın, huzurlu bir dünyanın yolunu gösteren bir kitaptır. Kur'an'ı okumak, anlamak, gereğince yaşamak ve onun hayat veren ilkelerini insanlığa tanıtmak her mümin için imanın gereği yüce bir sorumluluğudur. Bu bakımdan Kadir Gecesi, bütün benliğimizle ve kuşatıcı bir tefekkürle Kur'an'a yönelmek; onunla ilişkimizi gözden geçirmek ve yeniden en güçlü şekilde tahkim etmek için eşsiz bir fırsattır. Kur'an'ın hakikatleriyle evimize huzur, kalbimize inşirah, hayatımıza güzellik ve bereket katmak için değerli bir imkandır. Dolayısıyla vahyin nüzulüyle bereketlenen bu gecede Rabbimizle, kendimizle, çevremizle, bütün varlık ve kainat ile ilişkimizi tevhid, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere yeniden şekillendirmeye içtenlikle söz verelim. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu kutlu gecede hata ve günahlarımız için tövbe edelim. Bir daha aynı hatalara yaklaşmama kararlılığı ile Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır' ifadeleri ile Kadir Gecesi'nin bir dua ve istiğfar gecesi olduğunu bildirmiştir. Rahmet Peygamberi (s.a.s.) 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' duasını da bizlere öğreterek bu gecenin bağışlanmak için bir fırsat gecesi olduğuna işaret buyurmuştur. Bu gece ihlas ve samimiyetle Rabbimize yönelerek ellerimizi açıp dualar edelim. Dualarımızda ümmetin mazlumlarına, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da zulme, katliama ve soykırıma maruz kalan, Doğu Türkistan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde acı ve ızdırap çeken bütün Müslümanlara da yer verelim. Kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyanın inşası için gayretimizi ve azmimizi yeniden kuşanalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yaptığımız ibadet ve iyiliklerin, dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum." - ANKARA