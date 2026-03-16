Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyaretçilerine açıldı, yoğun ilgi görüldü.

Sivas'ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sivas'ın Zara içesinde müftülük tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı, 276 yıllık Zara Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Program kapsamında camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. İlçe merkezi ve köylerden gelen vatandaşlar, Peygamber Efendimize ait kutsal emanet olarak kabul edilen Sakal-ı Şerif'i görmek için camiye akın etti.

Zara İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Sakal-ı Şerif'in uzun yıllardır Kadir gecelerinde ziyarete açıldığını belirterek, "Tarihi kesin bilinmemekle birlikte yıllardır Osmanlı dönemine ait tarihi Zara Merkez Çarşı Camimizde Peygamber Efendimize ait Sakal-ı Şerif, Kadir gecelerinde halkın ziyaretine açılmaktadır. Bu Kadir Gecesi'nde de ilçe merkezi ve köylerden gelen vatandaşların ziyaretine açtık" dedi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar dualar etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Sivas, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:19:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.