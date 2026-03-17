Kadir Gecesi, Sincan'da dualarla idrak edildi - Son Dakika
Kadir Gecesi, Sincan'da dualarla idrak edildi

Kadir Gecesi, Sincan\'da dualarla idrak edildi
17.03.2026 11:34  Güncelleme: 11:38
Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Camii'nde Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi.

Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Camii'nde Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, dualarla idrak edildi.

Sincan Belediyesi; rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı, 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi. Vatandaşların yoğun katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Camii'nde gerçekleşen Kadir Gecesi özel programı, dualarla idrak edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmesinden dolayı, bu gecenin rahmet ve bağışlanma fırsatı olarak kabul edildiğinden söz edildi.

"Sonsuz rahmet ve bağışlanmanın gecesi olan Kadir Gecesini hemşerilerimizle birlikte idrak ettik"

Sincanlılar olarak, Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sonsuz rahmet ve bağışlanmanın gecesi olan Kadir Gecesini hemşerilerimizle birlikte idrak ettik. Rabbim tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bu mübarek gece, yüzü suyu hürmetine Rabbim bizlere sevdiklerimizle nice bayramlar nasip etsin inşallah, gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi özel programının ardından Başkan Ercan; cemaate kandil simidi, lokma ve sıcak çay ikramında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadir Gecesi, Sincan'da dualarla idrak edildi - Son Dakika

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
SON DAKİKA: Kadir Gecesi, Sincan'da dualarla idrak edildi - Son Dakika
